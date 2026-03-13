Посольство РФ: Россияне пожаловались на дискриминацию в банках Швейцарии

Российские граждане в Швейцарии сталкиваются с дискриминацией со стороны местных банков. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в посольстве России в Берне.
В дипмиссии отметили, что к ним периодически поступают жалобы от россиян, проживающих в стране.
По их словам, банки могут произвольно закрывать счета клиентов из России или прекращать с ними сотрудничество без объяснения причин.
В посольстве добавили, что с подобными трудностями сталкиваются и его сотрудники: с 2022 года у них возникают проблемы при открытии счетов и проведении банковских операций, передает РИА Новости.
До этого в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что россиянам следует воздерживаться от поездок в Молдавию в связи с их дискриминацией и притеснением со стороны представителем властей страны.