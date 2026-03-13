Ричмонд
Посольство РФ: Россияне пожаловались на дискриминацию в банках Швейцарии

Российские граждане в Швейцарии сталкиваются с дискриминацией со стороны местных банков. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в посольстве России в Берне.

В дипмиссии отметили, что к ним периодически поступают жалобы от россиян, проживающих в стране.

По их словам, банки могут произвольно закрывать счета клиентов из России или прекращать с ними сотрудничество без объяснения причин.

В посольстве добавили, что с подобными трудностями сталкиваются и его сотрудники: с 2022 года у них возникают проблемы при открытии счетов и проведении банковских операций, передает РИА Новости.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российской корпорации «Газпром» на арбитражное решение, которое обязывает ее выплатить 1,37 миллиарда долларов украинской государственной компании «Нафтогаз».

До этого в пресс-службе Министерства иностранных дел России заявили, что россиянам следует воздерживаться от поездок в Молдавию в связи с их дискриминацией и притеснением со стороны представителем властей страны.