«Испытали психологический шок»: казахстанских врачей эвакуировали из Израиля

По информации телеканала, семь врачей ВКО отправились в Израиль для прохождения практики по региональной программе развития здравоохранения. В это время на Ближнем Востоке началось обострение конфликта. Травматолог Жанболат Газизов рассказал, что, как только начались военные атаки, казахстанских врачей переселили в защищенный отель. С ними на связь сразу же вышли представители казахстанского МИДа.
«Одним словом это не передать! Это надо там находиться самому и переживать. И там мы испытали такой шок психологический. И мы хотели вернуться домой. С нами постоянно были на связи и посол, и также руководители медучреждений. Сейчас, конечно, это говорить легко, но тогда ситуация была совсем другая. Для нас это непривычно, и дай бог, чтоб так и было, чтобы мы жили под небом открытым, чтобы нашей жизни ничто не угрожало, когда находишься там, начинаешь ценить то, что имеешь», — поделился врач травматолог-ортопед городской больницы Усть-Каменогорска Жанболат Газизов.
Воздушное пространство над Тель-Авивом было закрыто, поэтому медикам организовали безопасный коридор. Сначала их автотранспортом вывезли в столицу Египта Шарм-эш-Шейх, а уже оттуда самолетом в Казахстан. Их путь домой занял долгих и тревожных 37 часов.