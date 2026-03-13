«Испытали психологический шок»: казахстанских врачей эвакуировали из Израиля

«Одним словом это не передать! Это надо там находиться самому и переживать. И там мы испытали такой шок психологический. И мы хотели вернуться домой. С нами постоянно были на связи и посол, и также руководители медучреждений. Сейчас, конечно, это говорить легко, но тогда ситуация была совсем другая. Для нас это непривычно, и дай бог, чтоб так и было, чтобы мы жили под небом открытым, чтобы нашей жизни ничто не угрожало, когда находишься там, начинаешь ценить то, что имеешь», — поделился врач травматолог-ортопед городской больницы Усть-Каменогорска Жанболат Газизов.