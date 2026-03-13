В марте мобильная поликлиника посетит северные территории Красноярского края

С 16 по 27 марта передвижной консультативно-диагностический комплекс «Мобильная поликлиника» посетит отдаленные населенные пункты Енисейского, Северо-Енисейского и Казачинско-Пировского округов. В составе бригады: кардиолог и эндокринолог. Кроме того, пациентам будут доступны ультразвуковые исследования (УЗИ), флюорографические и маммографические обследования. Расписание работы передвижной поликлиники сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края: • 16 марта — в селе Подтесово (Енисейский округ) прием проведут кардиолог и эндокринолог. В селе Момотово (Казачинско-Пировский округ) будет работать передвижной флюорографический комплекс. • 17 марта — кардиолог, эндокринолог, специалисты УЗИ и функциональной диагностики посетят поселок Брянка (Северо-Енисейский округ). Будут доступы флюорографические и маммографические обследования. 18 марта — эти же специалисты будут принимать жителей в поселке Вангаш, 19 марта — в поселке Новая Калами, 20 и 23 марта — в поселке Тея, 24 марта — в поселке Вельмо. • 25, 26 и 27 марта — бригада медиков будет вести консультативно-диагностический прием в городском поселке Северо-Енисейск. Добавим, «Мобильная поликлиника» работает в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».