Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Цыбенов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по вольной борьбе

Иркутская область, НИА-Байкал — Спортсмен Иркутской области Юрий Цыбенов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по вольной борьбе «Ковер БАМа».

Источник: НИА Байкал

Соревнования прошли в Тынде. В турнире участвовали 84 борца из Амурской, Сахалинской, Иркутской областей, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, республик Саха (Якутия), Бурятия и Хакасия. Юрий Цыбенов занял третье место в весовой категории до 65 кг. «Золото» выиграл Борис Баршуев, серебряным призером стал Борис Ринчинов, еще одна бронзовая медаль — у Андрея Дагаева (все — Республика Бурятия).

Юрий Цыбенов занимается вольной борьбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир». Спортсмена тренирует Альберт Шодоров, уточняет пресс-служба минспорта региона.