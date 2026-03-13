Юрий Цыбенов стал бронзовым призером всероссийских соревнований по вольной борьбе

Соревнования прошли в Тынде. В турнире участвовали 84 борца из Амурской, Сахалинской, Иркутской областей, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, республик Саха (Якутия), Бурятия и Хакасия. Юрий Цыбенов занял третье место в весовой категории до 65 кг. «Золото» выиграл Борис Баршуев, серебряным призером стал Борис Ринчинов, еще одна бронзовая медаль — у Андрея Дагаева (все — Республика Бурятия).
Юрий Цыбенов занимается вольной борьбой в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир». Спортсмена тренирует Альберт Шодоров, уточняет пресс-служба минспорта региона.