Иранский беспилотник ударил по зданию Дубайского международного финансового центра

Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом по зданию Дубайского международного финансового центра (DIFC). Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в Nour News.
На кадрах, опубликованных агентством, видно, как над городом поднимается густой черный дым. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
По данным Agence France-Presse, днем ранее взрывы были слышны в центре Дубая. После инцидента над жилым кварталом также поднялись клубы дыма.
Кроме того, в тот же день контейнеровоз получил повреждения в результате попадания неизвестного снаряда в Персидском заливе рядом с городом. Полная оценка ущерба была затруднена из-за темноты.
8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.
Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.