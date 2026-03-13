Юных красноярцев приглашают в почетный караул на День Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор в почетный караул «Пост № 1» для несения службы у Вечного огня и участия в торжественном шествии в День Победы.
Кандидаты пройдут обучение, включающее строевую подготовку и отработку ритуала заступления на Пост № 1. Занятия в марте будут проходить в спортивном зале военного учебного центра СибГУ им. М. Ф. Решетнева (ул. Машиностроителей, 54), а в апреле — на ул. Дудинской, 2а.
Подготовка завершится экзаменацией, после которой сформируют состав почетного караула для службы у Вечного огня с 5 по 10 мая, а также парадные подразделения для торжественного марша 9 мая. Генеральные репетиции состоятся перед основными мероприятиями, сообщает мэрия.
Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет, не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Заявки принимаются до 27 марта на сайте Твоевремя24.рф.
16+