Границы пяти посёлков утвердили в Красноярском крае

В феврале в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах пяти населённых пунктов в Красноярском крае. Все они расположены в Балахтинско-Новосёловском муниципальном округе. Речь идёт о посёлках Чесноки, Чулым, Березовый, Дивный и Курганы.