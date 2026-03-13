Ричмонд
Границы пяти посёлков утвердили в Красноярском крае

Речь идёт о посёлках Чесноки, Чулым, Березовый, Дивный и Курганы.

В феврале в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах пяти населённых пунктов в Красноярском крае. Все они расположены в Балахтинско-Новосёловском муниципальном округе. Речь идёт о посёлках Чесноки, Чулым, Березовый, Дивный и Курганы.

Как сообщили в краевом управлении Росреестра, теперь в регионе официально зафиксированы границы 911 населённых пунктов из 1714 существующих.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных», цель которой — создание единой цифровой платформы недвижимости.

Руководитель управления Татьяна Годобина пояснила, что чёткие границы необходимы для прозрачного управления территориями, упрощения бизнес-процедур и защиты прав собственников.

Директор краевого филиала ППК «Роскадастр» Юрий Трепачев добавил, что наличие таких сведений в реестре помогает избежать споров при выделении участков и принятии градостроительных решений.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске из затонувшего теплохода произошла утечка топлива на Енисее.