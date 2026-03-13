Очевидцы помогли красноярке во время приступа (видео)

Как рассказали в полиции, все случилось днем 11 марта на пешеходном переходе в районе перекрестка Горького — Красной Армии. Женщина шла через дорогу, но резко остановилась, упала на асфальт и потеряла сознание. Это произошло на глазах руководителя краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирины Брежневой. Она первая стала очевидцем происшествия и начала помогать пострадавшей.