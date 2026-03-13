Очевидцы помогли красноярке во время приступа (видео)

Очевидцы оказали помощь женщине, которой на улице в центре Красноярска внезапно стало плохо.
Как рассказали в полиции, все случилось днем 11 марта на пешеходном переходе в районе перекрестка Горького — Красной Армии. Женщина шла через дорогу, но резко остановилась, упала на асфальт и потеряла сознание. Это произошло на глазах руководителя краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирины Брежневой. Она первая стала очевидцем происшествия и начала помогать пострадавшей.
В это время мимо проезжал 27-летний следователь полиции по Кежемскому району Михаил Седов, который находился в Красноярске на профессиональном обучении. Заметив скопление людей у пешеходного перехода, он остановил машину и подошел, чтобы выяснить, что случилось.
«Младший лейтенант юстиции оперативно принял участие в оказании красноярке первой помощи. Полицейский вместе с неравнодушными прохожими вызвали скорую, держали пострадавшую и разжимали ей сжатую челюсть. Через несколько минут приступ закончился и женщине стало лучше. Красноярцы передали ее прибывшей бригаде медиков, которые оказали ей необходимую профессиональную помощь», — рассказали в ГУ МВД.
