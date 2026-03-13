Чемпионат и первенство Сибири по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдут в Иркутске

Планируется, что в соревнованиях примет участие более 600 спортсменов из десяти сибирских регионов. На чемпионате СФО среди мужчин спортсмены будут выявлять сильнейших в весовых категориях: 52,2 кг, 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 83,9 кг, 93 кг, 120,2 кг, свыше 120,2 кг. Первенство Сибири проводится среди юниоров 18−20 лет, юношей 12−13, 14−15, 16−17 лет в разных весовых категориях. Победители и призеры получат право представлять регион на чемпионате и первенствах России по ММА.14 марта поединки начинаются в 11 часов, 15 марта — в 9 часов. Торжественное открытие состоится в 12 часов 15 марта.