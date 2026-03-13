Чимаев проведёт первую защиту титула UFC против Стрикленда на UFC 328

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев встретится с Шоном Стриклендом в главном событии турнира UFC 328, передает пресс-служба промоушена.
Уточняется, что турнир пройдет 9 мая в Ньюарке. В рамках UFC 328 также состоится поединок с участием еще одного российского спортсмена — Александра Волкова. Его соперником выступит представитель Доминиканской Республики Валдо Кортес‑Акоста.
На счету 31-летнего Чимаева 15 побед в 15 боях. Он завоевал чемпионский пояс в августе 2025 года, одолев Дрикуса дю Плесси. У его будущего оппонента, 35‑летнего Стрикленда, в активе 30 побед и 7 поражений.
Напомним, ранее экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов озвучил дату следующего поединка Ислама Махачева.