Минобороны: над Волгоградской областью ночью ликвидировали БПЛА

В целом же в налёте на Россию были задействованы 176 БПЛА. Основной удар вновь пришёлся на южные регионы. Над Крымом ликвидированы 80 дронов, ещё 29 над Адыгеей, 25 над Краснодарским краем, 7 над Ростовской областью, 5 над Курской областью, 3 над Ставропольским краем, 2 над Брянской областью, по 1 над Астраханской, Белгородской, Липецкой областями и Татарстаном. Кроме того, 18 беспилотников сбиты над Азовским морем и 2 над Чёрным.