В Аше открыли дневной стационар Челябинского онкоцентра

В Аше начал работу дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии № 5 Челябинского онкоцентра. Новое подразделение развернуто на базе районной больницы по улице Некрасова, 19, сообщает ЧОКЦОиЯМ.
«Ашинский район — один из самых удаленных от областного центра, и до сих пор многим пациентам приходилось преодолевать сотни километров для прохождения процедур», — рассказала главный внештатный химиотерапевт областного Минздрава Мария Андриевских.
Теперь пациентам не нужно ехать в Челябинск или Уфу. Лечение в формате дневного стационара позволяет получать внутривенные капельницы или таблетированные препараты под наблюдением врачей, а вечером возвращаться домой.
В новом подразделении планируют проводить широкий спектр терапии: таргетное лечение (внутривенно и в таблетках), иммунотерапию, а также базовые курсы химиотерапии, не требующие круглосуточного наблюдения.
Главный врач ЧОКЦОиЯМ Андрей Лукин подчеркнул, что открытие стационара — часть системной работы по повышению доступности помощи.
Только за два первых месяца 2026 года во всех дневных стационарах противоопухолевой лекарственной терапии Челябинского онкоцентра получили помощь более 4600 пациентов. Из них 43 человека прошли лечение в Аше.