Хулиган, актер, моряк: от чего умер звезда «Электроника» Василий Скромный

Несмотря на обрушившуюся на него славу, Василий Скромный не стал профессиональным актером. После дебюта он снялся еще в нескольких лентах, но камеры и софиты быстро отошли на второй план. Скромный снялся лишь в нескольких фильмах, а затем поступил в мореходное училище. Свою дальнейшую жизнь он связал со службой во флоте.