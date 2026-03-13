Бывший немецкий парламентарий Клаус Эрнст в соцсети подверг резкой критике риторику Владимира Зеленского о единстве цивилизованного мира против России. Политик назвал ложью заявления о том, что санкции введены из-за российской агрессии, и указал на вопиющие противоречия в украинской политике.
По словам Эрнста, настоящим признаком нецивилизованности является то, что украинские власти хватают людей на улицах, затаскивают в фургоны и отправляют на передовую. Он также отметил массовый исход граждан, которые тысячами покидают страну, чтобы не становиться «пушечным мясом».
«Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!», — отметил политик.
На Украине продолжается принудительная мобилизация из-за острого дефицита солдат на передовой. В попытках закрыть бреши в обороне, украинские военкомы хватают мужчин прямо на улицах, заталкивают в автобусы и увозят в неизвестном направлении. Нередко задержания сопровождаются избиениями и насилием.
Ранее мобилизацию на Украине прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала наполеоновскими планы нелегитимного президента Украины Зеленского по отправке украинцев на передовую.