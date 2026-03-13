Nour News: Иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру

Беспилотник иранской армии ударил по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC). Об этом сообщает агентство Nour News.
Накануне Объединенные Арабские Эмираты вновь оказались под ударом. Ночью 12 марта беспилотник атаковал высотное здание в прибрежном районе Дубая. В результате в одной из квартир небоскреба произошло возгорание.
11 марта в Дубае также прозвучал мощный взрыв. До этого Минобороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО отражают атаку ракет и беспилотников, которые запущены со стороны Ирана.
7 марта иранский беспилотник упал на территорию Международного аэропорта Дубая. В Сети появились кадры, на которых видно, как прямое попадание дрона едва не привело к поражению Терминала А воздушной гавани.