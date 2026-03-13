Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Nour News: Иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру

Дубай вновь подвергся атаке иранских беспилотников утром 13 марта.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник иранской армии ударил по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC). Об этом сообщает агентство Nour News.

Накануне Объединенные Арабские Эмираты вновь оказались под ударом. Ночью 12 марта беспилотник атаковал высотное здание в прибрежном районе Дубая. В результате в одной из квартир небоскреба произошло возгорание.

11 марта в Дубае также прозвучал мощный взрыв. До этого Минобороны ОАЭ сообщило, что средства ПВО отражают атаку ракет и беспилотников, которые запущены со стороны Ирана.

7 марта иранский беспилотник упал на территорию Международного аэропорта Дубая. В Сети появились кадры, на которых видно, как прямое попадание дрона едва не привело к поражению Терминала А воздушной гавани.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше