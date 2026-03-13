На Дону вынесли приговор матери, которая жестоко расправилась с близнецами

В ноябре 2024 года жительница Таганрога у себя дома нанесла 6-месячным детям телесные повреждения в область головы и тела. После этого положила их в сумки-переноски, отнесла в один из магазинов и оставила. Один малыш скончался, второго медикам удалось спасти.