Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону вынесли приговор матери, которая жестоко расправилась с близнецами

Жительницу Ростовской области осудили за убийство одного малыша и нападение на второго.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вынесли приговор женщине, которая убила ребенка и покалечила другого. Об этом сообщает СК России.

В ноябре 2024 года жительница Таганрога у себя дома нанесла 6-месячным детям телесные повреждения в область головы и тела. После этого положила их в сумки-переноски, отнесла в один из магазинов и оставила. Один малыш скончался, второго медикам удалось спасти.

— В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления женщина была вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, — говорится в сообщении ведомства.

36-летнюю женщину признали виновной в покушении на убийство и убийстве. Ее приговорили к лишению свободы на 18 лет в исправительной колонии общего режима.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.