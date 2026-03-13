На Дону вынесли приговор матери, которая жестоко расправилась с близнецами

В Ростовской области вынесли приговор женщине, которая убила ребенка и покалечила другого. Об этом сообщает СК России.
В ноябре 2024 года жительница Таганрога у себя дома нанесла 6-месячным детям телесные повреждения в область головы и тела. После этого положила их в сумки-переноски, отнесла в один из магазинов и оставила. Один малыш скончался, второго медикам удалось спасти.
— В ходе следствия установлено, что на момент совершения преступления женщина была вменяемой и способной осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, — говорится в сообщении ведомства.
36-летнюю женщину признали виновной в покушении на убийство и убийстве. Ее приговорили к лишению свободы на 18 лет в исправительной колонии общего режима.
