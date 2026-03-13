Роспатент зарегистрировал два товарных знака от Christian Dior

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва может лишиться прав на один из своих необычных товарных знаков. Знак «Баронесса фон Орбах» впервые был зарегистрирован ещё в 1997 году. В СМИ тогда связывали название с аристократическими корнями актёра Миколаса Орбакаса — бывшего мужа певицы и отца Кристина Орбакайте. Исключительное право на знак действует до августа 2026 года. Если его не продлить вовремя, бренд может перестать принадлежать артистке.