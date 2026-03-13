Названы стоматологические услуги, которые можно бесплатно получить в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь не только при острой зубной боли, но и при протезировании, однако материалы, которые используются в стоматологии по ОМС, не всегда отвечают запросам пациентов, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.