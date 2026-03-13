Названы стоматологические услуги, которые можно бесплатно получить в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россияне могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь не только при острой зубной боли, но и при протезировании, однако материалы, которые используются в стоматологии по ОМС, не всегда отвечают запросам пациентов, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
«Острая стоматология, например, попадает. И ортопедия тоже попадает, но материалы, которые используются, не всегда отвечают современным реалиям», — перечислил Уфимцев услуги, попадающие в покрытие по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Он напомнил, что в стоматологии технологии шагнули далеко вперед. «Люди хотят новые хорошие пломбы, более качественные материалы. А в нормативах заложены минимальные стандарты», — пояснил глава ВСС.
При этом он не считает такие стандарты отставанием. «Это сделано правильно, чтобы не было злоупотреблений. Это нормальная практика, которая во всем мире используется. Государство должно устанавливать стандарты, довольно жесткие», — пояснил он.
Так, в программу ОМС включен ограниченный перечень услуг по терапевтической стоматологии и пародонтологии, хирургической стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, ортодонтии и ортопедии.