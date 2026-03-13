Новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении принят в Беларуси

Еще в законе предусмотрены мероприятия по охране источников питьевой воды, обязанность разработки программ производственного контроля безопасности, ежегодная инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения. Указано, что местные исполкомы должны определять условия приема сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения, устанавливать допустимую концентрацию загрязняющих веществ в их составе.