Новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении принят в Беларуси

В Беларуси изменился закон о питьевом водоснабжении. Новый документ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
Таким образом в Беларуси совершенствуются отношения в области питьевого водоснабжения и регулируются на уровне закона вопросы приема, транспортировки, очистки и условия сброса сточных вод.
Еще закон определил создание в республике госреестра систем питьевого водоснабжения, водоотведения, определив сведения для включения в реестр.
Согласно документу, правительство будет устанавливать порядок использования централизованных систем питьевого водоснабжения, водоотведения, оказания услуг по транспортировке сточных вод. А в случаях прекращения или ограничения подачи питьевой воды предполагается возможность бурения временных скважин.
Еще в законе предусмотрены мероприятия по охране источников питьевой воды, обязанность разработки программ производственного контроля безопасности, ежегодная инвентаризация систем водоснабжения и водоотведения. Указано, что местные исполкомы должны определять условия приема сточных вод абонентов в централизованные системы водоотведения, устанавливать допустимую концентрацию загрязняющих веществ в их составе.
