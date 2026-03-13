Ричмонд
США приближаются к поражению: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о стратегии Ирана

Экс-аналитик ЦРУ Кирьяку: США и Израиль не могут победить Иран.

Источник: Комсомольская правда

Бывший оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что Соединенные Штаты и Израиль не в состоянии одержать победу над Ираном в текущем конфликте. В эфире YouTube-канала он объяснил, почему Тегеран имеет стратегическое преимущество.

По словам эксперта, США недооценивают роль дронов-камикадзе, которые становятся решающим фактором современной войны. Тегеран, в отличие от Вашингтона, уже осознал эту реальность.

Для победы над Ираном американцам и израильтянам пришлось бы полностью свергнуть правительство, устранить всех лидеров и установить марионеточный режим, уверен Кирьяку. Он назвал эту задачу практически невыполнимой. Иранцам же для победы, подчеркнул аналитик, достаточно просто выстоять.

«Если им удастся просто выстоять, они победят — Израиль и Соединенные Штаты проиграют. И, по-моему, мы очень быстро к этому приближаемся», — резюмировал Кирьяку.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявляет о цели не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, Вашингтон грозит уничтожить военный потенциал страны и призывает иранцев к свержению режима. Тегеран, в свою очередь, подчеркивает готовность защищаться и не видит смысла в переговорах.

7 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время диалога российский лидер призвал немедленно остановить американо-израильскую агрессию в отношении Ирана.

