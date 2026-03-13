США приближаются к поражению: экс-сотрудник ЦРУ рассказал о стратегии Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тель-Авив заявляет о цели не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, Вашингтон грозит уничтожить военный потенциал страны и призывает иранцев к свержению режима. Тегеран, в свою очередь, подчеркивает готовность защищаться и не видит смысла в переговорах.