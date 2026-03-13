В Волгограде СК займётся забытым аварийным домом на ул. 2-й Караванной

Отметим, в настоящее время по факту случившегося следователями возбуждено уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В ближайшее время в Москву должен быть представлен промежуточный доклад по его расследованию.