Стартовал опрос о подключении домов к интернету для жителей малых сел

В опрос включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии. Например, для подключения к интернету социально значимых объектов: школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».