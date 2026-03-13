Ричмонд
Стартовал опрос о подключении домов к интернету для жителей малых сел

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры России проводит опрос среди жителей деревень и сел численностью от 100 до одной тысячи человек, где уже есть инфраструктура связи, но домашний интернет пока недоступен.

Источник: НИА Красноярск

В опрос включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии. Например, для подключения к интернету социально значимых объектов: школ, больниц, администраций или обеспечения мобильной связью по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».

Опрос продлится до 30 марта 2026 года. Принять участие в нем могут все граждане России с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах», отмечает пресс-служба краевого минцифры. Населенный пункт можно выбрать из списка независимо от места регистрации.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на платформу обратной связи и авторизоваться через сайт госуслуг, затем выбрать регион и населенный пункт, написать точный адрес своего домохозяйства и указать готовность заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет.

Чем больше жителей проголосует за свой населенный пункт, тем выше вероятность, что именно в нем появится возможность подключения к домашнему интернету.