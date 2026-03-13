Почему мужчины переносят ОРВИ тяжелее женщин?

Разобраться в вопросе помогла лор-хирург.
О том, что для мужчин температура 37 с небольшим градусов подобна настоящему ЧП, в то время как женщины и при повышении до 38℃ умудряются заниматься домашними делами, ходят анекдоты. Но и в жизни всё часто так.
"Мужчины действительно болеют тяжелее, и тому есть ряд причин, — утверждает лор-хирург высшей категории Юлия Майорова. — У женщин эстроген стимулирует выработку антител, усиливая защитную реакцию организма, а у мужчин доминирует тестостерон, который подавляет иммунный ответ. Чем выше уровень мужского гормона, тем слабее защита от вирусов.
Также у представителей сильной половины человечества ниже средняя температура тела, поэтому даже небольшое повышение, например до 37,5 градуса, они переносят субъективно тяжелее. Мужской организм привлекает к борьбе с вирусом больше иммунных клеток, а чем активнее иммунный ответ, тем сильнее симптомы: ломота в мышцах, слабость, головная боль. Мужчины реже обращаются к врачу, продолжают работать или тренироваться, что затягивает болезнь и приводит к осложнениям.
Рекомендую побороть вредные привычки, если они у вас есть: курение и алкоголь серьёзно подрывают иммунитет. При первых признаках недомогания записывайтесь к доктору и давайте организму отдых, чтобы он мог бороться активнее".
Какие симптомы простуды очень опасны?
Существуют симптомы, игнорировать которые нельзя: боль в ухе, несколько дней не поддающийся пастилкам для рассасывания и антисептическим брызгалкам дискомфорт в горле, повторное повышение температуры после недавнего выздоровления. Упускать эти тревожные «звоночки» не стоит ни мужчинам, ни женщинам.
