Туристка привезла из Китая в Красноярск кастет

Туристка привезли из Китайской Саньи в Красноярск кастет. Вероятно, возвращаясь с отдыха, решила прикупить что-то на память. И остановила свой выбор на холодном оружии ударно-дробящего действия. Неужели она не знала, что на таможне ее сувенир даст о себе знать?
Действительно, при таможенном досмотре рентген показал, что в багаже находится запрещенный к ввозу предмет. Сувенир изъяли, на пассажирку завели дело об административном правонарушении.
В пресс-службе Красноярской таможни рассказали, что с начала 2026 года сотрудники выявили в международном аэропорту Красноярска 10 аналогичных фактов и изъяли 16 единиц оружия: кастеты, ножи, электрошокер и телескопическую дубинку.