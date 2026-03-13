Кучеров стал четвертым россиянином в истории НХЛ с 1100 очками за карьеру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейную отметку он достиг в матче против «Детройт Ред Уингз», где сделал две результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Игра прошла в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе, штат Флорида. По итогам матча на счету форварда теперь насчитывается 391 гол и 709 результативных передач в регулярных сезонах лиги.
Кучеров стал четвертым российским хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать 1100 очков в регулярных чемпионатах. Ранее этого показателя достигали Сергей Федоров, Александр Овечкин и Евгений Малкин.
Американский хоккеист Александр Хмелевски заявил, что Олимпиада в Милане без участия России является неполноценной. Он также выразил надежду на то, что российские спортсмены в скором времени вернутся на соревнования по хоккею.
Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито также высказался по поводу отсутствия сборной России на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Италии.