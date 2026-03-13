Владивосток — город контрастов: новое необычное место набирает популярность

С приходом весны обновленный надземный переход на Чуркине от улицы Березовая к 42-му причалу рыбного порта притягивает любопытных жителей, которым становится интересен не только пешеходный мост, но и окрестности.
Пешеходный мостовой переход от улицы Березовая к 42-му причалу отремонтировали — старые деревянные настилы и ступени заменили бетонными, сделали новые перила и укрепили опоры. Реконструкцией занималась компания «Конкрит Джангл Строительство» по заказу «Владивостокского морского порта “Первомайский”». Восстановление мостового перехода заняло около 2 лет — работы начались в 2024 году и закончились в начале 2026 года. Днём на видовой площадке моста открывается необычный вид на город: часть порта и улицы по другую сторону залива Золотой рог, а справа возвышается Золотой мост. Вечером на пешеходном мосту загорается архитектурная подсветка, которая становится красивым фоном для любителей урбанистического пейзажа.
В прошлом году на улице Березовой капитально отремонтировали дорогу и благоустроили небольшой сквер со стелой ПСРЗ. Здесь планируется поставить информационные щиты с историей этого места.
Первомайский район — бывшая индустриальная окраина Владивостока — с каждым годом меняет облик. После постройки Золотого моста и Театра оперы и балета мыс Чуркин стал намного ближе к историческому центру города. За последние 15 лет здесь появились новые дома, дороги, торговые центры, благоустроены скверы Первой маёвки, Чайка, ул. Харьковская, ул. Гульбиновича, ул. Черемуховая, ул. Надибаидзе, смотровая на полуострове Голдобина. Преобразилась улица Березовая и открылся обновлённый пешеходный мост, ведущий к порту.
Тем не менее местный колорит из гостинок, заброшенных промзон и наследия 90-х на портовых причалах никуда не исчез. Если горожане или гости Владивостока свернут с главных улиц или забредут немного дальше туристических маршрутов, увидят «индастриал» с другой стороны: старые ржавые портовые краны и причалы, разбросанные кабели, тросы, цепи, швартовые бочки и остальные страшно красивые достопримечательности.