Владивосток — город контрастов: новое необычное место набирает популярность

Пешеходный мостовой переход от улицы Березовая к 42-му причалу отремонтировали — старые деревянные настилы и ступени заменили бетонными, сделали новые перила и укрепили опоры. Реконструкцией занималась компания «Конкрит Джангл Строительство» по заказу «Владивостокского морского порта “Первомайский”». Восстановление мостового перехода заняло около 2 лет — работы начались в 2024 году и закончились в начале 2026 года. Днём на видовой площадке моста открывается необычный вид на город: часть порта и улицы по другую сторону залива Золотой рог, а справа возвышается Золотой мост. Вечером на пешеходном мосту загорается архитектурная подсветка, которая становится красивым фоном для любителей урбанистического пейзажа.