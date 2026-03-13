Минтранс России разрешит брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Минтранс России намерен ввести правило, разрешающее брать в самолет детское питание и материнское молоко объемом более 100 миллилитров. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в самом ведомстве.
Некоторые российские авиакомпании уже позволяют своим пассажирам провозить детское питание в емкостях больше 100 миллилитров.
Несмотря на это, на данный момент в документе министерства регламентировано, что один человек может перевозить на борту жидкости в емкостях не более 100 миллилитров и объемом не более литра.
— В настоящее время с учетом имеющейся правоприменительной практики, проводится работа по корректировке приказа № 34, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Днем ранее Росавиация установила ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air. Он будет действовать до 8 июня 2026 года.
Кроме того, Ространснадзор снова нашел у авиакомпании «Победа» во Внукове зауженные калибраторы для ручной клади. Проверка была инициирована по поручению замминистра транспорта Владимира Потешкина.