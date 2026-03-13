Ричмонд
В Красноярском крае задержали заражённые вредителями перец и капусту

Партию свежих овощей привезли из Китая.

Специалисты краевого Россельхознадзора предотвратили возможное распространение карантинных организмов на территории Красноярского края.

На складе временного хранения «Агротерминал-Таможня» проверили партию свежих овощей и фруктов из Китая общим весом 3,5 тонны. Во время досмотра инспекторы обнаружили признаки заражения.

Лабораторные исследования подтвердили: в пекинской капусте, перце и винограде присутствуют западный цветочный трипс и червец Комстока.

Оба вредителя представляют серьёзную угрозу для сельского хозяйства, хотя для человека безопасны. Чтобы не допустить их попадания на поля и в теплицы края, всю заражённую продукцию обработали разрешёнными препаратами.

Груз допущен к реализации только после полного обеззараживания.

Ранее мы сообщали, что в Красноярск с начала весны привезли уже более 700 кг черемши.