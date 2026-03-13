В Красноярском крае задержали заражённые вредителями перец и капусту

Специалисты краевого Россельхознадзора предотвратили возможное распространение карантинных организмов на территории Красноярского края.
На складе временного хранения «Агротерминал-Таможня» проверили партию свежих овощей и фруктов из Китая общим весом 3,5 тонны. Во время досмотра инспекторы обнаружили признаки заражения.
Лабораторные исследования подтвердили: в пекинской капусте, перце и винограде присутствуют западный цветочный трипс и червец Комстока.
Оба вредителя представляют серьёзную угрозу для сельского хозяйства, хотя для человека безопасны. Чтобы не допустить их попадания на поля и в теплицы края, всю заражённую продукцию обработали разрешёнными препаратами.
Груз допущен к реализации только после полного обеззараживания.
