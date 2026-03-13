В деревне Кульметово в Башкирии ввели карантин по бешенству

В деревне Кульметово Кигинского района введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Очагом заболевания признано личное подсобное хозяйство на улице Ленина. Неблагополучной зоной объявлена вся территория населенного пункта.
В границах очага запрещено лечение больных животных, их ввоз и вывоз, а также посещение посторонними и снятие шкур с павших особей. В деревне проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых животных, здоровых переведут на изолированное содержание. Госкомитету по ветеринарии поручено выяснить причины и источники распространения инфекции.
Контроль за исполнением указа возложен на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова. Документ уже вступил в силу.
