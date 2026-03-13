В деревне Кульметово в Башкирии ввели карантин по бешенству

В границах очага запрещено лечение больных животных, их ввоз и вывоз, а также посещение посторонними и снятие шкур с павших особей. В деревне проведут обязательную вакцинацию всех восприимчивых животных, здоровых переведут на изолированное содержание. Госкомитету по ветеринарии поручено выяснить причины и источники распространения инфекции.