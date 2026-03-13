Ричмонд
В Ростовской области отразили воздушную атаку 13 марта

Силы ПВО сбили вражеские дроны в Таганроге и Миллеровском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы ПВО сбили украинские беспилотники. Об этом сообщил в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны атаковали Ростовскую область ночью и утром 13 марта. Силы ПВО уничтожили их в небе над Таганрогом и Миллеровским районом.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — говорится в сообщении.

Беспилотная опасность на Дону все еще сохраняется. Власти просят жителей быть осторожными.

Напомним, что ранее, в ночь на 12 марта беспилотники были уничтожены в пяти районах Ростовской области: Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском. К счастью, обошлось без жертв.

