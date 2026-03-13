Турист снимал ракетные удары в Дубае и попал под арест: подробности

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали гражданина Великобритании, который снимал на видео ракетные прилеты по Дубаю. Об этом сообщает газета The Telegraph.
Задержанным оказался житель Лондона, прибывший в ОАЭ в качестве туриста. Полиция обратила на него внимание, когда он якобы вел съемку ракет. Издание не уточняет, публиковал ли мужчина отснятые кадры в социальных сетях.
В ОАЭ за распространение материалов, представляющих угрозу общественному порядку, предусмотрен штраф до 77 тысяч долларов либо тюремное заключение.
10 марта Министерство обороны ОАЭ обновило данные о потерях в результате атак со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, погибли шесть человек, еще 122 получили ранения различной степени тяжести.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.