Турист снимал ракетные удары в Дубае и попал под арест: подробности

Telegraph: В Дубае задержали британца за съемку ракетных ударов.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) задержали гражданина Великобритании, который снимал на видео ракетные прилеты по Дубаю. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Задержанным оказался житель Лондона, прибывший в ОАЭ в качестве туриста. Полиция обратила на него внимание, когда он якобы вел съемку ракет. Издание не уточняет, публиковал ли мужчина отснятые кадры в социальных сетях.

В ОАЭ за распространение материалов, представляющих угрозу общественному порядку, предусмотрен штраф до 77 тысяч долларов либо тюремное заключение.

10 марта Министерство обороны ОАЭ обновило данные о потерях в результате атак со стороны Ирана. Согласно заявлению ведомства, погибли шесть человек, еще 122 получили ранения различной степени тяжести.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

