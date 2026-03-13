С начала года в Приангарье в ДТП с пешеходами погибли 14 человек

Основная причина трагедий — нарушение правил водителями (67 случаев). При этом четверть водителей (25 человек) скрылись с места ДТП. Треть наездов спровоцировали сами пешеходы, пренебрегшие правилами безопасного перехода дороги. Почти в половине случаев люди переходили проезжуюсть в неположенном месте, хотя поблизости был оборудованный переход. Каждый седьмой сбитый пешеход находился в состоянии опьянения.