С начала года в Приангарье в ДТП с пешеходами погибли 14 человек

В Иркутской области за первые месяцы 2026 года зарегистрирован 101 наезд на пешеходов. В результате аварий 93 человека получили травмы, из них 19 — дети. Жертвами происшествий стали 14 граждан.
Основная причина трагедий — нарушение правил водителями (67 случаев). При этом четверть водителей (25 человек) скрылись с места ДТП. Треть наездов спровоцировали сами пешеходы, пренебрегшие правилами безопасного перехода дороги. Почти в половине случаев люди переходили проезжуюсть в неположенном месте, хотя поблизости был оборудованный переход. Каждый седьмой сбитый пешеход находился в состоянии опьянения.
Анализ показывает, что пик аварийности приходится на темное время суток — с 17 до 18 и с 20 до 21 часа. Отсутствие световозвращателей на одежде усугубляло ситуацию и становилось сопутствующей причиной наездов.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи школ и мест массового скопления людей. Пешеходам напоминают: переходить дорогу нужно только в разрешенных местах, обязательно убедившись, что водители вас видят и пропускают.