Четверых мигрантов выдворят из страны после рейда под Красноярском (видео)

Красноярские правоохранители провели миграционный рейд на территории складского комплекса в Емельяновском районе и выявили нарушение требований законодательства.
Документы проверили у 67 иностранных рабочих, 29 из которых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
«По результатам рейда выявлено 10 административных правонарушений, среди которых: нарушение иммиграционных правил и пребывания в Российской Федерации, а также представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. В отношении 4 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания, приняты решения о принудительном выдворении из страны. Кроме того, собрано 5 материалов по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ”, проводится проверка», — рассказали в ГУ МВД.
В Главке также напомнили об усиленном контроле за пребыванием мигрантов и субъектов, осуществляющих привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории всего Красноярского края.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.