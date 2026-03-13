Четверых мигрантов выдворят из страны после рейда под Красноярском (видео)

«По результатам рейда выявлено 10 административных правонарушений, среди которых: нарушение иммиграционных правил и пребывания в Российской Федерации, а также представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. В отношении 4 иностранных граждан, нарушивших режим пребывания, приняты решения о принудительном выдворении из страны. Кроме того, собрано 5 материалов по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ”, проводится проверка», — рассказали в ГУ МВД.