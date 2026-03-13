В выходные в Калининградской области потеплеет до +18°С. Такой прогноз на 14 и 15 марта опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днём в субботу составит +18°С. В воскресенье похолодает до +14°С. Ночью температура опустится до +1..+4°С. В первый выходной прогнозируют переменную облачность. В воскресенье будет пасмурно, ожидается небольшой дождь.
