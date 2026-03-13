Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобр определил, за что школьники и студенты могут получить денежную премию

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Министерство образования Беларуси определило перечень международных и республиканских мероприятий, победители которых могут рассчитывать на поощрения из спецфонда президента, соответствующее ведомственное постановление № 59 от 3 марта официально опубликовано в пятницу на Национальном правовом Интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В перечень вошли 50 мероприятий, среди которых республиканские и международные турниры юных математиков и физиков, заключительные этапы республиканских олимпиад по учебным предметам, международная конференция юных ученых, международные олимпиады по математике, химии, физике, биологии, географии, информатике, астрономии, астрофизике и наукам о Земле.

Также на денежное вознаграждение могут рассчитывать победители республиканских конкурсов исследовательских работ по учебным предметам, олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», республиканского конкурса «Студент года», молодежного проекта «100 идей для Беларуси», всемирном конкурсе изобретений.

Поощрение из спецфонда будет выплачено, если победить и в ряде других республиканских и международных мероприятий, которые будут проходить в Тунисе, Малайзии, Индонезии, Китае, России, ОАЭ, Турции и других странах.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Спецфонд президента

В конце 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь».

Документ направлен на оказание адресной господдержки представителям одаренной и талантливой молодежи. Кроме того, он должен создать благоприятные условия «для дальнейшего развития их научного и творческого потенциала» и направлен на «стимулирование молодежных инициатив на благо страны».

Этим указом значительно увеличены размеры выплат за выдающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллективам, которые заняли в соревнованиях первые-третьи позиции.

В начале марта этого года Лукашенко подписал еще один указ, которым совершенствуется порядок поощрения одаренной и талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше