Минобр определил, за что школьники и студенты могут получить денежную премию

В перечень вошли 50 мероприятий, среди которых республиканские и международные турниры юных математиков и физиков, заключительные этапы республиканских олимпиад по учебным предметам, международная конференция юных ученых, международные олимпиады по математике, химии, физике, биологии, географии, информатике, астрономии, астрофизике и наукам о Земле.
Также на денежное вознаграждение могут рассчитывать победители республиканских конкурсов исследовательских работ по учебным предметам, олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», республиканского конкурса «Студент года», молодежного проекта «100 идей для Беларуси», всемирном конкурсе изобретений.
Поощрение из спецфонда будет выплачено, если победить и в ряде других республиканских и международных мероприятий, которые будут проходить в Тунисе, Малайзии, Индонезии, Китае, России, ОАЭ, Турции и других странах.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Спецфонд президента
В конце 2022 года белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ «О деятельности специальных фондов президента Республики Беларусь».
Документ направлен на оказание адресной господдержки представителям одаренной и талантливой молодежи. Кроме того, он должен создать благоприятные условия «для дальнейшего развития их научного и творческого потенциала» и направлен на «стимулирование молодежных инициатив на благо страны».
Этим указом значительно увеличены размеры выплат за выдающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллективам, которые заняли в соревнованиях первые-третьи позиции.
В начале марта этого года Лукашенко подписал еще один указ, которым совершенствуется порядок поощрения одаренной и талантливой молодежи, молодых ученых и предоставления грантов.