Разработан метод голосовой аутентификации, проверяющей состояние человека

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/ Ученые Омского государственного университета (ОмГТУ) разработали метод голосовой аутентификации, который не только определяет пользователя, но и определяет его состояние. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«В ОмГТУ разработали уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не только то, кто говорит, но и в каком состоянии находится пользователь. Ассистент кафедры “Комплексная защита информации” Даниил Иниватов зарегистрировал систему, способную распознавать по голосу нормальное состояние, сонливость и даже три стадии алкогольного опьянения. Она позволит защитить критически важные данные и минимизировать риски человеческих ошибок», — сообщили в пресс-службе.
Голосовая биометрия активно используется в банках, центрах обработки звонков, умных устройствах и так далее. По словам Иниватова, выдача доступа пользователю, находящегося в состоянии сильного опьянения или крайней усталости, может привести к компрометации данных. «Например, сотрудник банка может инициировать ошибочные транзакции, повредив финансовые записи, или стать мишенью для фишинговой атаки, открыв доступ к защищаемой информации», — цитирует пресс-служба разработчика.
Иниватов отметил, что сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса. Обученная нейронная сеть определяет функциональное состояние говорящего, считывая высоту тона, тембр, паузы между звуками, ритмические особенности и другие характеристики речи. В случае выявления крайней усталости или опьянения система может ограничить права пользователя вплоть до временной блокировки действий.