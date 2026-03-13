Разработан метод голосовой аутентификации, проверяющей состояние человека

«В ОмГТУ разработали уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не только то, кто говорит, но и в каком состоянии находится пользователь. Ассистент кафедры “Комплексная защита информации” Даниил Иниватов зарегистрировал систему, способную распознавать по голосу нормальное состояние, сонливость и даже три стадии алкогольного опьянения. Она позволит защитить критически важные данные и минимизировать риски человеческих ошибок», — сообщили в пресс-службе.