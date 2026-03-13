Более 16 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Красноярском крае в 2026 году

В Красноярском крае завершается подготовка к проведению единого госэкзамена. В этом году его будут сдавать более 16 тысяч человек, из них 15 139 — выпускники-2026. Для организации задействуют 165 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), обеспечение работы которых ляжет на плечи больше восьми тысяч специалистов. О готовности школ к экзаменационной кампании рассказала министр образования края Татьяна Гридасова. В регионе уже состоялись всероссийские тренировочные мероприятия — более 7,5 тысячи школьников написали пробные экзамены по русскому языку, математике базового и профильного уровней, физике, химии, биологии, географии, обществознанию, литературе, английскому языку и информатике. Следующие тренировочные экзамены запланированы на 19, 26 марта и 14 мая. Тренировочные ЕГЭ стали проверкой готовности пунктов к тестированию выпускников. Дети прошли подробный инструктаж, научились заполнять бланки, потренировались в выполнении заданий в реальных условиях с соблюдением всех правил проведения испытаний. Экзаменационные материалы поступят по защищенным интернет-каналам. Итоговые работы отсканируют для отправки на проверку прямо в аудиториях. Во всех ППЭ организованы видеонаблюдение, дежурство полиции и медиков. Пункты обеспечены расходными материалами, вопросы энерго- и водоснабжения, безопасности детей и педагогов — на особом контроле. Самыми популярными предметами по выбору в этом году стали профильная математика (почти 7 тысяч человек), обществознание (5 812), информатика (3 216). Наименее популярными оказались испанский (1 человек), французский (4) и немецкий (7) языки. Основная волна ЕГЭ стартует 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Последние экзамены основного периода пройдут 9 июля.