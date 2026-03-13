Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отомстим за кровь мучеников»: лидер Ирана выступил с первым обращением к стране

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к стране после вступления в должность. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает SNN.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к стране после вступления в должность. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает SNN.

В своем выступлении он заявил, что страна не откажется от мести за погибших и подчеркнул, что каждая смерть гражданина, за которую Иран считает ответственным противника, будет рассматриваться как повод для ответных действий.

— Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь наших мучеников, — заявил он в обращении.

Отдельно Хаменеи упомянул удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны, где, по его словам, погибли более 170 учениц и преподавателей.

Также он отметил, что вооруженные силы Исламской революции должны продолжать боевые действия и поддерживать эффективную оборону, а Ормузский пролив, по его словам, следует использовать как рычаг давления, передает телеканал.

12 марта представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что сын Али Хаменеи — Моджтаба — получил ранения в результате авиаудара, но чувствует себя хорошо. Позднее сам политик сообщил, что в результате удара Вооруженных сил США и Израиля погибли его супруга и сестра.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше