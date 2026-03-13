«Отомстим за кровь мучеников»: лидер Ирана выступил с первым обращением к стране

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к стране после вступления в должность. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает SNN.
В своем выступлении он заявил, что страна не откажется от мести за погибших и подчеркнул, что каждая смерть гражданина, за которую Иран считает ответственным противника, будет рассматриваться как повод для ответных действий.
— Заверяю всех, что мы без колебаний отомстим за кровь наших мучеников, — заявил он в обращении.
Отдельно Хаменеи упомянул удар по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны, где, по его словам, погибли более 170 учениц и преподавателей.
Также он отметил, что вооруженные силы Исламской революции должны продолжать боевые действия и поддерживать эффективную оборону, а Ормузский пролив, по его словам, следует использовать как рычаг давления, передает телеканал.
12 марта представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что сын Али Хаменеи — Моджтаба — получил ранения в результате авиаудара, но чувствует себя хорошо. Позднее сам политик сообщил, что в результате удара Вооруженных сил США и Израиля погибли его супруга и сестра.