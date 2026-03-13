Пятница 13 и День сна

Главная задача праздника — привлечь внимание к проблеме расстройств сна, которые угрожают примерно 45% населения планеты, и напомнить, что здоровый сон так же важен, как правильное питание и физическая активность. По данным ВОЗ, взрослому человеку необходимо спать от 6 до 8 часов в сутки, а хроническое недосыпание негативно влияет на мозг и внутренние органы. Чтобы пожелать близким здорового и крепкого сна, выберите уютную открытку из нашей коллекции.