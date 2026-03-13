Пятница 13 и День сна

13 марта — день, когда в календаре встретились здоровый сон, мистические суеверия и поэтическое вдохновение. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить сомнологов, с улыбкой встретить пятницу 13-е или разделить с близкими красоту калмыцкой поэзии.
Всемирный день сна и День сомнолога.
13 марта 2026 года отмечается Всемирный день сна — праздник, учреждённый в 2008 году по инициативе Международного комитета дня сна при поддержке Всемирной федерации сна. Дата выбрана так: он ежегодно приходится на пятницу перед днём весеннего равноденствия. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают сомнологи — врачи, изучающие природу сна и занимающиеся лечением его нарушений.
Главная задача праздника — привлечь внимание к проблеме расстройств сна, которые угрожают примерно 45% населения планеты, и напомнить, что здоровый сон так же важен, как правильное питание и физическая активность. По данным ВОЗ, взрослому человеку необходимо спать от 6 до 8 часов в сутки, а хроническое недосыпание негативно влияет на мозг и внутренние органы. Чтобы пожелать близким здорового и крепкого сна, выберите уютную открытку из нашей коллекции.
Пятница 13.
13 марта 2026 года выпадает на пятницу — вторую в этом году после февральской и одну из трёх в 2026-м. День, окутанный мистическими суевериями, связан с несколькими историческими событиями. Согласно легенде, именно в пятницу 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV отдал приказ об аресте рыцарей ордена тамплиеров, что положило начало их разгрому.
В разных странах к этому дню относятся по-разному: в Италии боятся пятницы 17-го, в Греции — вторника 13-го, а в Латинской Америке пятница 13-го считается обычным днём. Чтобы с юмором поздравить близких с этим днём и пожелать им удачи вопреки всем суевериям, выберите забавную открытку из нашей подборки.
День калмыцкой поэзии.
13 марта в Республике Калмыкия отмечается День калмыцкой поэзии — региональный культурный праздник соседней области, учреждённый в 2012 году. Дата выбрана не случайно: она приурочена ко дню рождения народного поэта Калмыкии, классика калмыцкой литературы Давида Никитича Кугультинова, которому в 2012 году исполнилось бы 90 лет. Инициаторами учреждения праздника выступили представители творческой интеллигенции республики, а целью стало сохранение и увековечение памяти поэта, чьи произведения были переведены на множество языков мира.
Кугультинов, прошедший фронт и годы депортации, создал стихотворения, ставшие символом непреклонного духа калмыцкого народа. В этот день по всей республике проходят литературные вечера, открытые микрофоны и чтения стихов — как самого Кугультинова, так и молодых поэтов, в школах и детских садах проводятся тематические мероприятия. Чтобы поздравить близких, ценящих поэзию, или напомнить им о красоте калмыцкой литературы, выберите душевную открытку из нашей коллекции.