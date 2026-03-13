Спецслужбы России получили доступ к телефону начальника штаба бригады ВСУ

Сотрудники российских специальных служб смогли получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й отдельной бригады ВСУ. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщили в силовых структурах России.
— Спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На годовщину создания бригады ему направлена вредоносная ссылка, — добавил источник.
Украинский военный, в свою очередь, не планирует сообщать командованию о взломе, «опасаясь репрессивных мер со стороны СБУ».
— Предложил в ответном сообщении «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к его аккаунту в одном из мессенджеров, — цитирует силовиков ТАСС.
В феврале российские хакеры взломали главный украинский сервис военного учета «Резерв+», а также специальный мессенджер для солдат Milchat. Электронная работа ТЦК была приостановлена.
Кроме того, пророссийские специалисты из группировок EOS и PalachPro заявили о проведении успешной операции по блокировке мессенджера Sonata, которым пользуются украинские военные.