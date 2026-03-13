Владимир Путин отметил заслуги воронежских профессионалов

Государственные награды нашли своих героев в Воронежской области — соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, был обнародован 12 марта. В почетный список вошли представитель пищевой промышленности Валентина Москаленко и работник железнодорожного транспорта Андрей Ляхов.
Валентина Москаленко, главный технолог АО «Павловскагропродукт» теперь официально носит звание «Заслуженного работника пищевой индустрии РФ» за вклад в развитие пищевой промышленности и многолетнюю добросовестную работу.
Андрей Ляхов, машинист-инструктор локомотивных бригад депо Воронеж-Курский. Его отметили знаком отличия «За наставничество». В документе прописали, что награда дается «за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов».
Кстати, ранее Владимир Путин отметил государственными наградами шестерых педагогов Воронежской области. За добросовестный труд поощрения президента получил также коллектив предприятия «Гидрогаз».