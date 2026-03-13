Владимир Путин отметил заслуги воронежских профессионалов

Государственные награды нашли своих героев в Воронежской области — соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, был обнародован 12 марта. В почетный список вошли представитель пищевой промышленности Валентина Москаленко и работник железнодорожного транспорта Андрей Ляхов.