Эксперт объяснил, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод

Эксперт отметил, что такая норма закреплена в Жилищном кодексе. По его словам, собственники обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества независимо от того, пользуются ли они им, поэтому проживание на первом этаже и отказ от использования лифта не освобождают от оплаты его обслуживания.