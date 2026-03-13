Рыбаки игнорируют запрет и выезжают на разрушающийся лёд во Владивостоке

Из-за потепления и порывистого ветра в Приморье активно разрушается припайный лёд. В Амурском заливе ледяной покров уже начал выноситься в открытую часть акватории, а в Уссурийском заливе он практически полностью исчез, сообщила пресс-служба администрации города.
«Тем не менее, на акваториях Владивостока всё ещё наблюдается большое количество рыбаков, некоторые из них выезжают на полуразрушенный лед на автомобилях, что категорически запрещено», — говорится в сообщении.
Так, 13 марта в районе станции Океанская сотрудники зафиксировали три случая выезда машин на неустойчивый лёд. Водителям составили протоколы об административных правонарушениях.
Администрация Владивостока напоминает, что в текущих условиях выход на лёд, а тем более выезд на него на авто, представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья.
Напомним, во Владивостоке в субботу, 14 марта, будет облачно, днём пройдут небольшие осадки. Ветер юго-восточный. Ночью −1…-3 °C, днём +1…+4 °C. В воскресенье осадков не ожидается, ветер сменится на северо-западный. Утро будет прохладным, температура −2…-6 °C, а день солнечным и тёплым: до +4…+8 °C.