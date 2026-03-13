Мэрия Владивостока ищет подрядчика для создания сквера «Сердце Патрокла»

Администрация Владивостока объявила аукцион на благоустройство сквера «Сердце Патрокла» в микрорайоне города, который горожане называют Патрокл. Победителя торгов намерены определить до конца марта, после чего подрядчик по муниципальному контракту должен будет обустроить новое общественное пространство.
Согласно информации на ЕИС ЗАКУПКИ, зелёная зона появится рядом с домом по улице Сочинская, 17 — эта площадка ранее стала финалистом городского конкурса инициативного бюджетирования «Твой проект», где получила заметную поддержку жителей. Начальная цена контракта составляет 3 030 140 рублей, а заявки от претендентов принимают до 18 марта. Согласно техзаданию, подрядная организация обязана завершить благоустройство до 31 августа.
Как пишет ИА PrimaMedia, председатель совета ТОС «Патрокл — Сочинская» Виталий Гречанюк объяснил, что район фактически разделён объездной трассой на две части: новый парк у озера, Леопардовая набережная и формируемый пляж находятся по другую сторону дороги и больше работают как общегородские пространства, до которых пешком добираться сложно. Поэтому проект сквера внутри жилой застройки он назвал особенно важным для местных жителей.
Согласно проекту, территорию ждёт комплексное обновление: запланированы планировка участка площадью 628 квадратных метров и обустройство новой пешеходной зоны. Для прохода горожан в сквере создадут дорожку из брусчатки с бордюрами площадью 175 квадратных метров, которую уложат на бетонное основание и многослойную подушку из геотекстиля и щебня разных фракций — в документации указано, что такая конструкция должна повысить долговечность покрытия.
Внутреннее наполнение пространства сформируют малыми архитектурными формами: в сквере установят пять скамеек и четыре урны, а также смонтируют автономную систему наружного освещения.
В техническом задании отдельно прописаны требования к подрядчику. Он обязан оградить зону работ и обеспечить безопасное движение пешеходов, вывозить строительный мусор не позднее суток после завершения операций и за свой счёт восстановить повреждённые зелёные насаждения. Все металлические элементы будущих скамеек, урн и информационного стенда должны покрыть порошковыми антикоррозийными красками чёрного или серого цвета.
По словам Виталия Гречанюка, сквер «Сердце Патрокла» станет первым общим местом притяжения внутри основной части микрорайона к северу от трассы — точкой встречи для жителей домов с разным уровнем благоустройства.