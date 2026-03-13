Мэрия Владивостока ищет подрядчика для создания сквера «Сердце Патрокла»

Как пишет ИА PrimaMedia, председатель совета ТОС «Патрокл — Сочинская» Виталий Гречанюк объяснил, что район фактически разделён объездной трассой на две части: новый парк у озера, Леопардовая набережная и формируемый пляж находятся по другую сторону дороги и больше работают как общегородские пространства, до которых пешком добираться сложно. Поэтому проект сквера внутри жилой застройки он назвал особенно важным для местных жителей.