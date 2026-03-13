Лаборатория антропологического кино запускает курс о коренных народах России

Лаборатория стартовала в начале 2026 года и уже получила более 120 заявок от режиссеров и представителей коренных народов со всей России. Из числа заявителей будут отобраны 20 участников, которые представят концепции своих фильмов на питчинге. Экспертное жюри определит пять лучших проектов — их авторы отправятся в экспедиции к героям будущих картин.