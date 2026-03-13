Лаборатория антропологического кино запускает курс о коренных народах России

Лаборатория документального антропологического кино, созданная при Фестивале актуального научного кино ФАНК, запускает открытую образовательную программу. Курс из девяти лекций и мастер-классов объединит этнографию и практику документального кино.
Лаборатория стартовала в начале 2026 года и уже получила более 120 заявок от режиссеров и представителей коренных народов со всей России. Из числа заявителей будут отобраны 20 участников, которые представят концепции своих фильмов на питчинге. Экспертное жюри определит пять лучших проектов — их авторы отправятся в экспедиции к героям будущих картин.
Образовательная программа построена вокруг центрального вопроса: как снимать кино о людях так, чтобы бережно раскрыть их мир, не нарушив его? Лекции посвящены традициям народов Сибири, Кавказа и Арктики, этике в документалистике, выстраиванию доверительного диалога с героем и поиску визуального языка.
Среди спикеров — заведующий кафедрой этнологии МГУ Дмитрий Функ, режиссеры Анастасия Зверькова и Юлия Бывшева, кинооператор Марина Левашова, вице-президент Гильдии неигрового кино Евгений Григорьев, а также исследователи и общественные деятели, работающие с коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Программа охватывает весь цикл создания антропологического фильма: от исторического и этнографического контекста — через предпродакшн, работу с героем и организацию экспедиции — до операторского мастерства и визуального языка документальной антропологии.
Курс пройдет онлайн с 10 марта по 9 апреля. Участие бесплатное. Регистрация на отдельные лекции доступны на сайте Лаборатории.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
