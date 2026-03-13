Реставрацию дома купчихи Козьминой в Омске проведут за счет мецената

Администрация Омска раскрыла имя мецената, финансировавшего восстановление старинного здания на улице Театральной. Им стал предприниматель и депутат областного Заксобрания Валерий Кокорин. Средства в размере, необходимом для полной реставрации, были предоставлены летом 2024 года после того, как прокуратура через суд обязала городские власти привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.
Речь идет о доме № 7 по улице Театральной — бывшей усадьбе купчихи Козьминой, признанной памятником деревянного зодчества. В этом здании краевед Владимир Селюк создал Музей городского быта, однако со временем конструкция пришла в аварийное состояние. После смерти основателя уникальная коллекция предметов омской старины оказалась под угрозой утраты. Вмешательство надзорного органа позволило запустить процесс восстановления.
К настоящему моменту на объекте выполнен комплекс работ: усилен фундамент, отреставрированы декоративные элементы фасада, очищены и окрашены наружные стены. Строители смонтировали кирпичное основание крыльца, восстановили деревянные конструкции веранды, провели капитальный ремонт кровли с установкой водосточной системы. Полностью заменены инженерные коммуникации — электроснабжение и отопление. В настоящее время ведется внутренняя отделка помещений.
Для ускорения работ фонды музея перевезены на временное хранение в помещения, выделенные меценатом. Там же специалисты готовят экспонаты к будущему открытию. Завершение реставрации запланировано на 2026 год, о чем сообщили в прокуратуре Омской области, держащей ситуацию на контроле.
