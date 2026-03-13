Реставрацию дома купчихи Козьминой в Омске проведут за счет мецената

Администрация Омска раскрыла имя мецената, финансировавшего восстановление старинного здания на улице Театральной. Им стал предприниматель и депутат областного Заксобрания Валерий Кокорин. Средства в размере, необходимом для полной реставрации, были предоставлены летом 2024 года после того, как прокуратура через суд обязала городские власти привести объект культурного наследия в надлежащее состояние.