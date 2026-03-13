1,5 тысячи жителей Волгоградской области спасли себя от бешенства

С начала 2026 года за медпомощью обратились более полутора тысячи жителей Волгоградской области, покусанных животными. По данным управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, это превышает среднемноголетний уровень на 20,4%. Для сравнения: по данным на конец ноября прошлого года в медучреждениях зафиксировали около 10 тысячи обращений в связи с укусами животных.