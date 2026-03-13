Рэпер Моргенштерн* сократил географию гастролей из-за мании преследования

Как утверждается, исполнитель опасается выезжать в другие государства из-за риска экстрадиции в Россию. В отношении него ранее было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. После этого его объявили в федеральный и межгосударственный розыск.