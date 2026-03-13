Красноярский ХК «Сокол» уверенно обыграл «Динамо-Алтай»

12 марта красноярский «Сокол» на выезде уверенно обыграл «Динамо-Алтай» в предпоследнем матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Барнауле и завершилась со счетом 4:1.
В составе нашей команды шайбы забросили: Алексей Шульга, Алексей Цыплаков, Владимир Конов и Илья Каргин. Таким образом, после 61 игры «крылатые» с 72 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне плей-офф.
— Провели хороший матч, хорошо сыграли спецбригады, особенно в меньшинстве, забили хорошие шайбы, нужные два очка взяли, — говорит Александр Титов, главный тренер ХК «Сокол».
Следующий матч красноярцы проведут 14 марта в Новокузнецке. На выезде они сыграют против «Металлурга».