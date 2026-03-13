Красноярский ХК «Сокол» уверенно обыграл «Динамо-Алтай»

В составе нашей команды шайбы забросили: Алексей Шульга, Алексей Цыплаков, Владимир Конов и Илья Каргин. Таким образом, после 61 игры «крылатые» с 72 очками располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, находясь в зоне плей-офф.