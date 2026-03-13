Красноярские силовики проверили складской комплекс и нашли нелегалов

Красноярские силовики проверили складской комплекс в окрестностях краевого центра, в Емельяновском районе. По итогам рейда четверо нелегалов будут выдворены из России.
Рейд проводила полиция, включая управление по вопросам миграции, уголовный розыск, центр противодействия экстремизму. И сотрудники УФСБ России по краю. Проверили документы у 67 иностранцев, 29 из них доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Выявлены нарушения миграционных правил, ложные сведения о миграционном учете, нарушение правил пребывания в РФ. Кроме того, собрано 5 материалов по признакам фиктивной постановки на учет лиц без гражданства. Это грозит уголовными делами.