Красноярские силовики проверили складской комплекс и нашли нелегалов

Рейд проводила полиция, включая управление по вопросам миграции, уголовный розыск, центр противодействия экстремизму. И сотрудники УФСБ России по краю. Проверили документы у 67 иностранцев, 29 из них доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.